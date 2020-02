Secondo incontro della quarta edizione della rassegna letteraria “Quelli del Martedì” di Beinette

L’Associazione culturale AttivaMente è lieta di comunicare che la biblioteca di Beinette avrà il piacere di ospitare Cristina Giordana, autrice del testo “Portami lassù”, per la seconda serata del ciclo di incontri letterari “Quelli del martedì”.

L'autrice racconta la storia di suo figlio Luca, del suo amore per la montagna e dei i suoi 22 anni, vissuti in modo inteso. La storia di una famiglia, tra il buio del dolore e la ricerca della luce.

Cristina Giordana, giunta ad oltre quaranta presentazioni del libro, ha insegnato per dieci anni a Beinette e per lei essere ospite della biblioteca del paese è un po' come un ritorno a casa. Una sua ex collega, Rosanna Bertone, attualmente insegnante alla scuola secondaria di primo grado di Beinette, sarà la moderatrice di questo incontro.

VI aspettiamo martedì 18 febbraio 2020 alle ore 21 presso la Sala Dewey della Biblioteca Civica “Gauberti” di Beinette, in Via Gauberti n.15.

L’ingresso sarà libero e gratuito. Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail bibliotecabeinette@gmail.com o contattare lo 0171.384.857.