Bra, sabato 15 febbraio grande tombolata al Santuario della Madonna dei Fiori

Amanti della tombola sedetevi, perché per voi è in arrivo una gran bella notizia. Al Santuario della Madonna dei Fiori di Bra, sabato 15 febbraio, è stata organizzata una serata di convivialità, gioco e amicizia.

Si inizia alle 21 nel salone “Don Cesare Fava”, ubicato sotto il Santuario nuovo, dove è tutto pronto con cartelle e matite per l’iniziativa giunta alla 20ª edizione, ovviamente l’ingresso è gratuito.

Un appuntamento da non perdere, perché giocare a tombola rappresenta il modo più sano e genuino di far festa in allegria in queste fredde giornate invernali. No uno, ma “90” motivi per dire io c’ero!