Milano Unica: tendenze Primavera - Estate 2021 e moda sostenibile

1) TOPICAL RAVE in Mexico City: allegria e ironia, potere ai colori, eccesso come rappresentazione della ricchezza della natura, volontà di osare e di stupire.

2) INDIAN CHILLI OUT in Los Angeles: il comfort come scelta estetica e di vita, materiali impalpabili, per un gusto mistico, sofisticato, vegano ed olistico che ci porta in un viaggio che va dal surf alla meditazione.