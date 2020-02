Lions Club Mondovì Monregalese: la storia industriale del territorio con Cesare Morandini

Il relatore e' stato presentato dal cerimoniere Enrico Ferrer i, che ha evidenziato che il professore presentò una tesi di laurea sulla società monregalese di metà Ottocento, poi la tesi di dottorato di ricerca in Storia economica sui lanifici settecenteschi di Carassone e negli anni Novanta curò la catalogazione della collezione di ceramica di Carlo Baggioli e Marco Levi, per conto del Comune.

Nella serata il tema proposto è stato illustrato piu' ampiamente, dagli anni Cinquanta ad oggi: settant'anni di industria monregalese, con una premessa del professor Morandini:"L'industria di un singolo comune non è stata finora oggetto di studio. Lo è stata la provincia di Cuneo nel suo insieme ("Ricerca della provincia" 2003, di Bermond e Abate). Ora racconto del modo con cui un sistema sociale e politico locale si è saputo porre nei confronti di un mercato ampio e di un panorama dato da condizioni tecnologiche."

La serata si è conclusa con un opera del socio Tanchi Michelotti, presente alla serata, per Cesare Morandini.

Il Lions auspica che questa tematica possa essere uno "start up" per il professor Morandini per approfondire questo interessante argomento.