A Cervasca riparte la "Gara che lubrifica i cervelli"

Siamo giunti a febbraio e come ormai da anni l'associazione VivereCervasca, propone l'appuntamento con i GIOCHI che aiuteranno a lubrificare le rotelle e gli ingranaggi dei cervelli dei partecipanti.

Nella serata di giovedì 13 febbraio alle 20,30 presso il Salone Polivalente del Comune di Cervasca ritorna per la quinta edizione "AllenaMente": squadre di 3 persone, precostituite o a sorteggio con un massimo di 15 squadre, si sfideranno con carta e matita in giochi, rompicapi, quesiti.. tra numeri e creatività.

Il 2° appuntamento sarà per giovedì 20 febbraio sempre alle 20,30 presso lostesso Salone di Cervasca con Per Qualche Libro in piú...

Lasciata la matematica i partecipanti suddivisi in squadre di 3/4 personesi dovranno confrontare su domande di Letteratura, Storia e Geografia.

Le iscrizioni sono aperte a partire dalla 3^ media pressoinfo@viverecervasca. it oppure al 329/7317740.