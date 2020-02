Un "#controcorrente" che fa discutere, l’albese Marello difende Chiamparino: "Ingeneroso accostarlo all’emiliana Borgonzoni"

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Egregio direttore,

le scrivo con riferimento all’ultimo “#controcorrente” pubblicato dal suo giornale (leggi qui ), dove si comparano le scelte fatte dalla candidata del centro destra in Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni e quella del candidato del centro sinistra in Piemonte Sergio Chiamparino, rei entrambi, da quanto si legge, di non aver mantenuto le promesse. Lei per avere scelto di rimanere a Palazzo Madama e di non entrare in Consiglio regionale all’opposizione (contrariamente a quanto affermato in campagna elettorale); lui per aver lasciato intendere subito dopo la sconfitta del maggio scorso di non voler proseguire nell’esperienza regionale, senza dare seguito a quanto detto.



Intanto mi sembra ingeneroso il paragone: ingeneroso per un uomo della levatura e della storia politico-amministrativa di Sergio Chiamparino, già stimatissimo sindaco di Torino, presidente della Regione e parlamentare. Un politico che ha fatto della competenza, della trasparenza e della serietà i tratti distintivi del suo operato.



In secondo luogo, se è vero che il presidente aveva a caldo pensato di valutare o meno una sua permanenza in Consiglio, è altrettanto vero che noi consiglieri del gruppo del Partito Democratico gli abbiamo chiesto di rimanere il più a lungo possibile, possibilmente per tutto il mandato, perché la sua qualificata presenza è per noi alquanto preziosa.



Io in particolare ho insistito più volte con il presidente affinché lui rimanesse, alla luce dell’esperienza e delle competenze di cui è portatore. Chiamparino ha accettato di continuare, non sappiamo fino a quando (ma personalmente spero il più a lungo possibile) e in un bellissimo intervento di qualche mese fa in aula ha detto a tutto il Consiglio di voler fare il “portatore di borracce”, ossia il gregario di noi più giovani del Gruppo consiliare, dimostrando ancora una volta di essere persona saggia e umile.



Sono certo che la sua presenza ci aiuterà a costruire una credibile alternativa di governo a questa maggioranza di centro-destra e rende la nostra assemblea legislativa ancora più autorevole.



Maurizio Marello,

consigliere regionale del Piemonte