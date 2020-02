Ceresole d'Alba: il 23 febbraio visite al muBATT: il nuovo Museo dedicato alla Battaglia del 1544

Domenica 23 febbraio è in programma l'appuntamento mensile con le visite al muBATT: il nuovo Museo dedicato alla Battaglia di Ceresole d’Alba del 1544.

Il muBATT è aperto con VISITE GUIDATE GRATUITE ogni ultima domenica del mese in orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00 con le guide dell' Associazione Turismo in langa.

I tour delle visite avranno inizio alle ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00. e 17.00 con cadenza oraria.

Domenica 23 febbraio per arricchire le proposte ai visitatori è in programma la tradizionale festa di Carnevale, ispirata per l'occasione al tema della Battaglia.



L’esperienza del nuovo Museo della Battaglia di Ceresole d’Alba del 1544 la trovi anche in rete ed è social.

Naviga in rete e scopri giorno per giorno il nuovo Museo della Battaglia di Ceresole d'Alba per conoscere la storia, i fatti, gli eventi del progetto e il territorio di Ceresole d’Alba .

Vieni a scoprire il muBATT con le Visite Guidate ( Orario 10.00 – 13.00 e 14.00 -18.00) ad Ingresso Gratuito ogni ultima domenica del mese.

Aperture su richiesta per scuole e gruppi:

E-Mail: mubatt.ceresole@comune.ceresoledalba.cn.it

https://www.comune.ceresoledalba.cn.it/

Info: 0173.364030