Anche a Fossano si celebra il “Giorno del Ricordo” per le vittime delle Foibe

Ieri, lunedì 10 febbraio, si è celebrato “Il Giorno del Ricordo” in memoria delle vittime delle Foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine occidentale istituita nel 2004.

Anche a Fossano, giovedì 13 febbraio, sarà dedicato un momento di raccoglimento e riflessione per non dimenticare una pagina terribile della storia del nostro Paese.

L’appuntamento è alle ore 10 per la celebrazione della Santa Messa nella cappella di SS Maria Ausiliatrice dell’Istituto Salesiano in via Verdi 22 a Fossano. Al termine della celebrazione sarà inaugurato un cippo dedicato agli esuli e ai martiri delle foibe e vi sarà deposta una corona di fiori. La lapide sarà in piazza Norma Cossetto e sarà inaugurato alla presenza delle Autorità, delle Associazioni d’Arma e degli allievi delle scuole superiori accompagnati dagli insegnanti.

La giornata del Ricordo a Fossano è organizzata dall’associazione culturale Il Ragno con il patrocinio della provincia di Cuneo e del comune di Fossano.