Ancora successi per Edoardo Bertola promessa del motociclismo del Motoclub Fossano

Nella scorsa stagione il giovane atleta Edoardo “Edo Bertola”, classe 2007, aveva chiuso con una serie di successi notevole, vincendo il Campionato Italiano Velocità portando in alto i colori del Motoclub Fossano per il quale corre.

Come anticipato gli scorsi mesi aveva poi partecipato con il team Box Accademy Gianola all’ultima gara del Campionato Europeo Velocità nella categoria European Talent Cup a Valencia distinguendosi per gli ottimi risultati.

Edoardo era stato l’atleta più giovane ad aver preso parte alla gara che vede in pista sportivi di età media 14 anni. Il suo peso, 34 kg, aveva imposto di zavorrare la moto con 10 kg aggiuntivi per raggiungere il peso minimo consentito dal regolamento.

In quell’occasione, a novembre scorso, era stato notato da diverse persone che hanno contattato il papà e manager Valter Bertola.

Tra i team che hanno contattato Edoardo c’è anche il team ASPAR, ex Angel Nieto Team, di Jorge Martinez, squadra 12 volte campione del mondo.

“L’hanno visto correre e hanno scelto di puntare su Edoardo – spiega il papà Valter -. Nello specifico il team Aspar corre il Mondiale e l’Europeo. Nel campionato Italiano lo fanno seguire da MTR, Marco Tresoldi Team che ha il mandato di Aspar per gli atleti in Italia”:

A partire dal prossimo aprile, quindi, Edoardo correrà in Italia il campionato nazionale velocità (CIV) in Premoto 3 con MTR e alcune wildcard con ASPAR a livello Europeo.

Edoardo si sta allenando con la sua moto Honda NSF250 RW con motore 4 tempi a Cartagena in Spagna seguito da capotecnico Marco Agostini (Ago Race).

Per riuscire a conciliare l’attività sportiva di questo livello e lo studio Edoardo è iscritto alla British School di Alba, una scuola privata, ed è eseguito in questo percorso anche da un Mental Coach, Roberto Butta per affrontare la parte emotiva dei tanti successi e, si spera, di pochissimi insuccessi.

“Gli allenamenti in Spagna proseguiranno fino ad aprile – prosegue Bertola -. In primavera ricominceremo ad allenarci in Italia prima di iniziare la stagione il cui primo appuntamento sarà il 25 e 26 aprile a Misano”.

Dopo Misano Edoardo correrà il 23 e 24 maggio a Imola, il 20 e 21 giugno al Mugello, il 25 e 26 luglio a Misano, il 19 e 20 settembre al Mugello e il 2 e 4 ottobre a Vallelunga.

“Siamo orgogliosi di avere tra i nostri atleti uno degli astri nascenti del Motociclismo Italiano. Siamo felici che porti in Italia e in Europa i colori del Motoclub Fossano – dichiara il presidente del Motoclub Fossano Gianni Mina -. Gli auguriamo una carriera splendida, come merita”.

La famiglia Bertola è originaria di Fossano e già il papà Valter ha sempre corso tesserato per il Motoclub della città degli Acaja.