Bonus facciate e leasing pubblico: Banca Alpi Marittime organizza un incontro illustrativo

Nella Legge di bilancio è confermato che sarà in vigore per il 2020. Al fine di sostenere i Comuni del cuneese, Banca Alpi Marittime ha programmato un incontro che si svolgerà presso la Cantina di Clavesana giovedì 27 febbraio alle ore 15.30.

Durante l’incontro verrà illustrato il Bonus Facciate 2020 e i relativi finanziamenti messi a disposizione della Banca Alpi Marittime, ulteriore incentivo per abbellire i nostri Comuni. Inoltre, verranno presentate delle agevolazioni regionali e nazionali per lo sviluppo territoriale e la possibilità di usufruire del Leasing Pubblico.

« L’incontro - commenta Piero Biagi , direttore generale di Banca Alpi Marittime - ha l’obiettivo di diffondere in modo semplice e chiaro, opportunità e benefici per i Comuni, mettendo a loro disposizione le informazioni per poter compiere le scelte migliori e sfruttare così tutte le opportunità previste dalla legge ».

Aggiunge Giovanni Cappa, presidente di Banca Alpi Marittime: «Con il leasing pubblico la pubblica amministrazione, può far realizzare opere di interesse per la collettività (scuole, impianti sportivi, ospedali, uffici pubblici, istituti penitenziari, etc..). Il leasing pubblico infatti si caratterizza per il protagonismo del finanziatore sin dal primo momento, con la certezza della copertura finanziaria dell’operazione, a garanzia della PA e degli operatori economici coinvolti nella progettazione, realizzazione ed eventuale gestione dell’opera pubblica. Siamo molto contenti di poter presentare questo strumento e di avere il supporto della nostra Capo Gruppo nel presentare al meglio il servizio ai comuni del nostro territorio».