Ceva, polizia stradale a rischio: la protesta di ieri raccontata attraverso le immagini (FOTO)

A Ceva, nella mattinata di lunedì 10 febbraio 2020, sindaci, rappresentanti politici e sindacati hanno protestato in piazza, davanti al distaccamento di polizia stradale, per impedirne la chiusura paventata dal Ministero dell'Interno nel piano di razionalizzazione recentemente proposto (in piemonte a rischio anche le caserme di Borgomanero e Domodossola).

Una manifestazione fortemente partecipata e coordinata dal primo cittadino cebano Vincenzo Bezzone, che proprio quest'oggi è intervenuto sulle nostre colonne per commentare quanto sta accadendo.

Vi proponiamo di seguito alcune fotografie della protesta di ventiquattr'ore fa.