Chiusura polizia stradale di Ceva, il sindaco: "Calcolo ragionieristico privo di razionalità"

Il sindaco di Ceva, Vincenzo Bezzone, a margine della protesta di ieri davanti al distaccamento della polizia stradale, a serio rischio chiusura in virtù del piano di razionalizzazione predisposto dal Ministero dell'Interno, ha dichiarato: "La notizia mi ha sorpreso perché è una proposta che va totalmente in contrasto con numerose dichiarazioni del governo, che ha promesso di garantire un maggior controllo del territorio con l'incremento delle forze di polizia e delle forze dell'ordine e di conseguenza dei relativi presidi. Mi auguro che la scelta sia stata condizionata dalla fretta e dalla scarsa conoscenza delle dinamiche logistiche e geografiche di questa zona".

"L'area cebana - ha aggiunto - è di fatto uno snodo strategico per i collegamenti con la Liguria e con la vicina Francia. Infatti, nel novembre scorso eventi atmosferici di particolare intensità provocarono frane, smottamenti e allagamenti che danneggiarono seriamente le infrastrutture stradali. In breve tempo, furono bloccati tutti i collegamenti da e per la Liguria e quindi la Francia. In quell'occasione, senza la fattiva collaborazione delle forze di polizia dei presidi locali ,non avremmo potuto gestire l'emergenza senza gravi conseguenze".