Cuneo, si è concluso con un focus sulla qualità dell'aria il corso per giovani amministratori di "Monviso Giovani"

Venerdì 7 febbraio si è concluso il corso per giovani amministratori organizzato da Monviso Giovani. L’ultima serata, con le dottoresse Sara Martini e Luisella Bardi di Arpa, è stata dedicata alla qualità dell’aria. Le esperte ambientali hanno evidenziato quali siano i rischi dell’inquinamento sia per la salute che per l’ecosistema, ponendo l’accento sui maggiori inquinanti.

La serata, molto partecipata, si è conclusa con un dibattito su quali siano le azioni da attuare come singoli e come comunità per ridurre l’inquinamento atmosferico. Per mettere a frutto le competenze acquisite nell’ambito del percorso di formazione, i partecipanti si incontreranno presto per un workshop utile a oncretizzare in buone politiche ambientali gli spunti emersi dai sei incontri.

“Questo corso - spiega la coordinatrice Maria Perla Pirra - ha visto la partecipazione di molte persone nuove, amministratori giovani, consapevoli di quanto sia importante in politica la formazione, soprattutto in un settore fondamentale come quello dell’ambiente nel quale la politica in primis deve dare un importante segnale di cambiamento”.