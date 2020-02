Il Comune di Fossano incontra l’ATC: “In primavera valuteremo le per garantire maggiore dignità a chi vive l’emergenza abitativa”

Il sindaco di Fossano Dario Tallone e l'assessore Ivana Tolardo hanno incontrato in municipio i vertici dell'Atc Piemonte Sud.

“Abbiamo voluto invitare a Fossano il presidente Paolo Caviglia, grazie anche alla presenza sul territorio del suo vice Marco Buttieri. - il commento del sindaco – E’ stato il primo importante passo per un nuovo percorso basato sulla reciproca collaborazione tra il nostro Comune e l'Ente regionale al fine di garantire le migliori condizioni possibili alle famiglie fossanesi che purtroppo presentano delle problematiche abitative.

Diversi i temi approfonditi, anche grazie alla presenza del direttore facente funzioni Alessandro Lovera e del referente territoriale Marco Buttieri, che conoscono molto bene la situazione fossanese.

Ci siamo lasciati con un impegno reciproco, da parte nostra nelle prossime settimane, grazie all'aiuto degli uffici comunali competenti, andremo ad individuare quelle che sono le situazioni di maggiore criticità mentre da parte loro è arrivata la promessa di ritornare in primavera a Fossano per valutare assieme quelle che saranno le successive mosse per garantire maggiore dignità a chi vive in tale situazione”.