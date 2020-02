“Il vostro aiuto ci ha reso infinitamente felici in questo momento di grande tristezza”: raccolti i soldi per le esequie di “Janel” a Cuba

“Siamo felici di comunicarvi di aver raggiunto, grazie all’interessamento di tante magnifiche persone, la somma necessaria alle esequie della amata Yanelis”.

Ce l'hanno fatta amici e colleghi di Yanelis “Janel” Berroa Aguilera, la 34enne è morta a fine gennaio all'ospedale S.S. Annunziata di Savigliano dove era stata ricoverata per un malore. Si erano mobilitati in una gara di solidarietà per darle una degna sepoltura a Cuba, suo paese natale. Da tempo abitava a Savigliano e lavorava alla Trucco Tessile. Non aveva parenti in Italia.

L'amica Claudia Fabiola Sanjines de Chaloup ci manda un messaggio di ringraziamento della mamma di “Janel”, Alba Aguilera Rodríguez: “Ringraziamo di cuore tutti. Amici e parenti, Consolato di Cuba a Milano, Banca del Piemonte, Trucco Tessile, comune di Savigliano e caserma dei carabinieri. Vi preghiamo di non inviare più denaro. Il vostro aiuto ci ha reso infinitamente felici in questo momento di grande tristezza. Ci ha confermato che il mondo, grazie a persone come tutti voi, è sempre migliore”.

Sempre l'amica Claudia Fabiola ci tiene a ricordare una frase che diceva sempre “Janel”: “Cuando me caigo me alzo me limpio y sigo corriendo / Quando cado, mi alzo, mi ripulisco e continuo a correre”