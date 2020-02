Inizia a Fossano il conto alla rovescia per il 39° Motoraduno di Primavera

Non sarà modificata per il Referendum la data del 39° Motoraduno di Primavera che si svolgerà regolarmente il 28 e il 29 marzo prossimi.

La decisione della Federazione Italiana Motociclistica di accettare lo slittamento in avanti della data del primo Motoraduno Internazionale dell’anno era stata salutata con entusiasmo. Spesso, infatti, la manifestazione motociclistica, tradizionalmente a inizio marzo, è stato funestato dal brutto tempo. Già lo scorso anno il motoraduno era slittato avanti di una settimana e ora la notizia è del suo trasferimento a fine marzo.

Con la notizia del Referendum popolare del 29 marzo prossimo, però, si era temuto che i due avvenimenti non potessero coincidere. In caso di elezioni, infatti, la normativa prevede di evitare assembramenti di persone nei pressi dei seggi elettorali: “Ci saranno alcune precauzioni da prendere per consentire il facile accesso ai seggi elettorali, ma ci è stato confermato che, trattandosi di un referendum e non di una consultazione elettorale la manifestazione si potrà svolgere normalmente – ha detto il presidente del Motoclub Fossano Gianni Mina -. Sarà un motoraduno con molte certezze come il ritorno delle esibizioni di Freestyle, il Food Park e gli espositori. Soprattutto ci sarà la tradizionale messa del Centauro che ogni anno unisce migliaia di bikers”.