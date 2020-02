Nuovi innesti per la Polizia di Stato a Cuneo: "Segno dell'attenzione verso questa provincia, al di là della questione della Stradale di Ceva"

"C'è una serie di novità che riguardano la Questura di Cuneo. Dalla vicenda di Ceva può sorgere l’idea che ci sia una certa disattenzione verso questa provincia. Invece è l’opposto": ha esordito così il questore Emanuele Ricifari illustrando i nuovi arrivi e i nuovi innesti in organico.

Oltre alla nuova dirigente dottoressa Stefania Pierazzi, negli ultimissimi mesi, con l'ultimo concorso, sono stati promossi a vice commissari quattro ex ispettori superiori che prestavano servizio in Questura, presso la Polizia Giudiziaria del Tribunale di Cuneo, alla Stradale alla Suadra Mobile.

"Sono stati tutti assegnati alla Questura di Cuneo. Si tratta di personale esperto e preparato".

Si tratta di Dario Silvestro, già vice dirigente Digos con esperienze alla Mobile e assegnato all’ufficio di gabinetto. Farà parte dello staff del questore, di cui diventerà portavoce.

Luca Blengino, già comandante della Stradale di Saluzzo, con esperienze a Torino e Limone. E' stato assegnato all’Ufficio Immigrazione come funzionario addetto. Sempre nello stesso ufficio anche Roberto Gallo, prima responsabile di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale. Ancora, Giancarlo Floris, già responsabile della terza sezione della Mobile, resterà nello stesso reparto come funzionario.

Ancora, arriveranno 4 vice ispettori che hanno concluso il corso di 18 mesi a Nettuno. Due alla Mobile: Federico Mannini e Guido Zirretta. Andrea Eufemia andrà alla Digos e, ancora, all'ufficio immigrazione ci sarà Valeria Lo Presti.

Altri 3 agenti erano stati assegnati a dicembre, due in arrivo dalla Stradale e una dalla Questura di Genova.

Rispetto alle previsioni degli organici Cuneo è risalita dalla 90esima posizione alla 51esima sulla base di nuove voci e parametri. L'importanza della sede è stata quindi riconosciuta e, su questo, Ricifari ha espresso soddisfazione. "Per essere a regime mancano ancora 28 uomini, ma un anno fa erano 42. Il problema dei pensionamenti, circa 30mila entro il 2025, è reale. In base ai nuovi innesti se ne copriranno molti meno. Negli anni la mancanza di concorsi ha creato un grave problema di personale. La regione Piemonte è ritenuta strategica, con 200 nuovi agenti in arrivo nei prossimi 2 anni".