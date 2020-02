Palazzo Lascaris ricorda Albertina Soldano: preside di scuola media a Fossano, consigliere a Mondovì e sindaco a Frabosa Sottana

Palazzo Lascaris ricorda la consigliera regionale Albertina Soldano, scomparsa all’età di 99 anni lo scorso 6 gennaio. L’aula ha osservato un minuto di silenzio in sua memoria, mentre il Presidente nel Consiglio Regionale Stefano Allasia ne ha ripercorso la carriera.

“Preside di scuola media a Fossano, - ha detto - Albertina Soldano ha affiancato con determinazione e coraggio la professione di insegnante all’attività politica in un periodo non certo favorevole per le donne”.

“Militò - ha aggiunto Allasia - nelle file della Democrazia Cristiana fin da giovanissima, venne eletta nel Consiglio comunale di Mondovì, in quello di Frabosa Sottana, di cui fu sindaco per 14 anni e nel 1985 fu presidente dell’allora Comunità montana Valli monregalesi”.

Eletta nel 1970 in Consiglio regionale nella circoscrizione di Cuneo Lista Democrazia Cristiana, è stata vicepresidente della Commissione consiliare Lavoro sino al 1976 e dal maggio 1979 della Commissione Sanità. Rieletta nella seconda legislatura, è stata vicepresidente della Commissione Lavoro e componente delle Commissione Turismo.