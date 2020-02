Saluzzo, domani la giornalista Farian Sabahi, esperta in Medio Oriente

Domanimercoledì 12 febbraio, all’Interno Due ( alle 17, 30) la Fidapa Saluzzo invita all’incontro “Il Medio Oriente dopo l'assassinio del generale iraniano Soleimani” con la giornalista Farian Sabahi, esperta di problematiche del Medio Oriente, Caucaso e Asia Centrale. Ingresso libero.

Farian Sabahi è docente all'Università dell'Insubria e all'Università della Valle d'Aosta. Scrive per il Manifesto e per il Corriere della Sera. E' autrice di diversi volumi sul Medio Oriente, tra cui "Il bazar e la moschea. Storia dell'Iran 1890-2018" (Bruno Mondadori 2019) che sarà disponibile in sala a prezzo scontato.

La serata, informa la presidente della Fidapa saluzzese Marisa Russotti Gullino sarà anche l'occasione per ammirare le fotografie della mostra "Safar: viaggio in un Medio Oriente che non c'è più" esposte al Mao Museo d'Arte Orientale di Torino dal 20 marzo al 30 giugno 2019.