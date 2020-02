San Michele Mondovì: nasce un nuovo centro medico in paese

Iniziò, così, un lungo periodo di conduzione temporanea, dovuto anche all'introduzione di quota 100, per effetto della quale sono stati molti i pensionamenti, ma poche le sostituzioni rispetto al necessario.

"Con l'amministrazione comunale - spiega il sindaco Domenico Michelotti, da noi interpellato per riassumere la vicenda - vista la crescente preoccupazione dei concittadini, ho immediatamente contattato l'Asl, attraverso il capo distretto, dottor Luigi Domenico Barbero, e il dottor Salvatore Brugaletta, direttore generale. Attraverso l'aiuto di Michele Pianetta di ANCI Piemonte, ho incontrato l'allora assessore regionale Antonio Saitta e in seguito Luigi Genesio Icardi della neo giunta Cirio, ricevendo volontà di supporto e sostegno da entrambi. Ci hanno fatto capire che la situazione si sarebbe risolta con più facilità se il Comune avesse trovato una nuova sistemazione logistica collettiva, in cui i medici possano condividere i locali e alternare la presenza".



Intanto, nel 2019, il dottor Araghi è stato affiancato da Marco Jona, divenuto medico titolare, e da Simone Benedetto, con una nomina provvisoria. "Ecco perché abbiamo preso in parola quanto ci hanno fatto intendere i responsabili Asl e gli amministratori regionali - ha aggiunto Michelotti - e abbiamo pensato a un Centro Medico. L'idea iniziale era di collocarlo nello studio del dottor Araghi, ma lo spazio a disposizione non è sufficiente per tre medici che devono, per giunta, alternare gli orari. Abbiamo pensato, quindi, alla vecchia biblioteca, situazione che è piaciuta da subito anche al dottor Enrico Ferreri dell'Asl, che ha fatto da tramite con i nostri medici e ha sostenuto l'iniziativa. Anzi, ci ha incoraggiati poiché, grazie alla posizione geografica di San Michele Mondovì nel fondovalle, si può addirittura ipotizzare per il futuro un polo infermieristico".