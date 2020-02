Successo di pubblico a Torino per la Compagnia Nuovo Don Bosco di Saluzzo con i "I Mach fina lì"

La Compagnia Nuovo Don Bosco di Saluzzo in collaborazione con "I Mach fina lì" successo al teatro Monterosa di Torino

Grande successo di pubblico in due spettacoli per La Compagnia Nuovo Don Bosco di Saluzzo in collaborazione con "I Mach fina lì" che hanno portato a Torino, sabato 8 e domenica 9 febbraio, il nuovo spettacolo " Na sorpreisa dop l'auta" di Luigi Oddoero.

Quasi 500 gli spettatori e applausi a scena aperta. La rassegna organizzata dal Teatro Monterosa è una delle più grandi rassegne di teatro dialettale della capitale sabauda, sottolineano gli attori delle due compagnie. "Siamo quindi molto orgogliosi del successo nella trasferta torinese".

Il cast della Compagnia sarà ancora in tournée a Centallo giovedì 13 e sabato 22 febbraio a Trana. Poi venerdì 28 e sabato 29 sarà finalmente a Saluzzo al Teatro don Bosco, per giocare in casa nel cartellone di teatro dialettale che ha organizzato.