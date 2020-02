Sì alle nozze nella chiesa della Santissima Trinità (Battuti Bianchi) di Bra

Ecco qui una buona notizia in vista di San Valentino. La chiesa della Santissima Trinità di Bra, sede della Confraternita dei Battuti Bianchi, tornerà ad ospitare i matrimoni.

In questo modo, le coppie di fidanzati potranno coronare il proprio sogno d’amore in uno scrigno sacro di rara bellezza. Basta mettere piede all’interno della chiesa per lasciarsi stupire da pregevoli architetture e opere d’arte. Una cosa tra tutte vi toglierà il fiato: i lussureggianti stucchi che incorniciano quadri, volte e pareti: un raro esempio di barocco piemontese.

Occorrerà il permesso dell’Ordinario (Vescovo) o del parroco, come evidenziato nel dettato del codice di diritto canonico in vigore dal 1983, che, tuttavia, privilegia la parrocchia come luogo per eccellenza della vita sacramentale. In quest’ultimo senso, oltre a quanto stabilito dalla Regione Pastorale Piemontese, che, nel 1997, ha dettato le norme per salvaguardare il significato pubblico del sacramento del Matrimonio e garantire meglio l’inserimento della nuova famiglia nella comunità cristiana, ci sono precedenti indirizzati a fornire, nella sostanza, la stessa indicazione pastorale, per cui saranno interessate le coppie residenti dell’UP 50 Bra, Bandito e Sanfrè.

Spiega il parroco di Sant’Andrea e di Sant’Antonino, don Giorgio Garrone: “ Il matrimonio è un sacramento e la Chiesa deve educare le coppie a scelte che abbiano un senso ecclesiale, di comunità”.

E nel 2020 è prevista una crescita esponenziale dei “fatidici sì!”.