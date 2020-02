Auto finisce in un bedale a Barge: per estrarre gli occupanti i Vigili del fuoco tagliano il tettuccio della vettura

È di due feriti, un uomo ed una donna, il bilancio dell’incidente stradale verificatosi intorno alle 14.30 di oggi, a Barge, in via San Quirico, una strada sulla collina tra Barge ed Envie.

Un’auto, una Hyundai, è finita in un fosso a bordo strada, dove è rimasta incastrata con, all’interno, i due occupanti.

Per estrarli dall’abitacolo della vettura i Vigili del fuoco (sul posto con le squadre di Barge e Saluzzo) hanno dovuto tagliare - con l'ausilio di appositi utensili - il tettuccio della vettura, dal momento che le quattro porte dell’auto erano bloccate, incastrate tra il muro di una casa e l’argine in cemento del corso d’acqua.

Insieme ai pompieri, sul posto sono giunte le ambulanze dell’emergenza sanitaria e le Forze dell’ordine. La donna in auto ha riportato ferite classificate con un codice verde, di bassa gravità. L’uomo che era con lei, invece, ha riportato traumi classificati con un codice giallo, di media gravità. È stato trasferito d’urgenza in ospedale, in elisoccorso, giunto sul posto.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle Forze dell’ordine.