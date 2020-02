Cuneo, giovane condannato per aver dato fuoco ad un appartamento

E’ stato condannato a 4 mesi di reclusione D.B., giovane cuneese, a processo con l’accusa di danneggiamento a seguito di incendio. Per il pubblico ministero si era voluto vendicare dell’ex compagna distruggendo gli oggetti che lei aveva lasciato nell’appartamento di Confreria la sera del 5 aprile 2018. E per farlo, secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco di Cuneo, avrebbe appiccato il rogo dando fuoco ai materassi della camera matrimoniale e a quelli della camera dei bambini, in due punti diversi della casa. I pompieri non avevano trovato alcun segno di effrazione, nonostante la porta d’ingresso fosse blindata. Ingenti i danni subiti dall’abitazione, la cui proprietaria si era costituita parte civile nel processo.

I carabinieri avevano individuato nell’inquilino il presunto responsabile. Analizzando i tabulati telefonici videro che la scheda SIM del cellulare in uso a B.D. aveva agganciato la cella telefonica che copre la via in cui si trova il palazzo, in orari compatibili con il rogo.

Il pm Luigi Dentis aveva chiesto la condanna a 2 anni di reclusione: “Il fatto che la ex convivente si sia avvalsa della facoltà di non rispondere ha complicato l’istruttoria. Ma l’unica persona che poteva avere motivo di appiccare l’incendio è l’imputato, perché i beni incendiati erano di proprietà della ex da cui si era separato alcuni giorni prima”.

Il difensore avvocato Antonio Tripodi invece aveva chiesto il proscioglimento del giovane: “E’ vero che quella sera l’imputato era andato nell’alloggio per prendere le sue cose, ma c’era rimasto per pochi minuti ed era andato subito via. Non ci sono certezze sui suoi spostamenti e nessun testimone lo ha visto. I vicini hanno parlato di scoppiettii soltanto intorno alle 23, molto tempo dopo il suo allontanamento. La Procura non ha sviluppato altre piste, limitandosi all’analisi dei tabulati anche se le celle telefoniche possono coprire un raggio di circa 10 km”.