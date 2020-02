È già alle cure dei sanitari l’uomo che questa mattina - martedì 11 febbraio intorno alle 7,30 - è rimasto schiacciato sotto un cancello a Tarantasca, in un cantiere di via Bellino. E' rimasto ferito in modo grave ad una gamba.

Immediato l’intervento del 118 e dei vigili dl fuoco che hanno estratto l’uomo rimasto incastrato sotto il cancello. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti.

Sul posto anche carabinieri e funzionari dello Spresal.