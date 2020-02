Ingenti danni per il vento anche ad Entracque: scoperchiato il tetto dell'hotel Pagarì

Ingenti i danni causati dal vento nella notte appena trascorsa in tutta la cintura del capoluogo, in particolare nei paesi delle vallate, dove le raffiche hanno superato i cento chilometri orari.

Coinvolto anche il paese di Entracque, in Valle Gesso, dove il vento ha parzialmente scoperchiato il tetto dell'albergo ristorante Pagarì, in via della Resistenza. Danni anche per la caduta di un grosso albero, che è finito su un'abitazione.

Sono ancora decine gli interventi in corso, resi complicati e allungati nei tempi proprio dalle forti raffiche di vento, che impediscono ai vigili del fuoco di utilizzare in sicurezza cestelli e autoscale.