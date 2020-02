I Vigili del fuoco al lavoro per liberare la lepre dall'auto in via Silvio Pellico

Intervento dei Vigili del fuoco, stamane (11 gennaio), a Cuneo, in via Silvio Pellico, per trarre in salvo una lepre rimasta incastrate nella parte frontale di un'automobile.

I pompieri hanno lavorato per estrarre dalla mascherina in plastica dell'auto, assistita in un primo momento dalla squadra dei Vigili del fuoco giunta sul posto dal Comando provinciale di Corso De Gasperi.

La lepre, poi, è stata affidata alle cure del Servizio veterinario dell'Asl Cn1.