Lui la insulta e la spinge a terra con violenza: intervento della Polizia a Cuneo per una lite tra ex

Una violenta lite tra ex compagni. Lui, 37 anni, le suona il campanello la sera del 2 febbraio scorso, chiedendo di salire in casa per parlare. Lei 32enne che vive in una palazzina di corso Giolitti, accetta di parlargli ma decide di scendere nell'androne.

Il dialogo tra i due è subito degenerato; lui in particolare ha iniziato ad insultare la giovane donna, fino a spingerla violentemente a terra.

Una coppia che passava lì davanti, sentendo le urla, ha immediatamente allertato il 112, che ha inviato una pattuglia della Polizia sul posto.

La donna è stata trasportata in Pronto Soccorso, dove, a causa dei lividi e del trauma riportato, è stata giudicata guaribile in 10 giorni. Per lui è stato disposto il divieto di avvicinamento.

La ex coppia non era nuova ad episodi simili, più volte segnalati dalla donna.