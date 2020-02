Faule, camion fuoristrada lungo la "Saluzzo-Torino": ferito lievemente l'autista

L'autista si un autotreno è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave, in un incidente stradale che si è verificato poco fa lungo la strada provinciale "Saluzzo-Torino", nel territorio del comune di Faule, in regioen Giachino.

Il mezzo pesante si è rovesciato su un fianco nei campi a bordostrada.

Immediato l'intervento dei soccorsi. I pompieri hanno lavorato per la messa in sicurezza, mentre gli operatori dell'emergenza sanitaria hanno preso in carico l'autistam poi traspotato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Si registrano disagi alla circolazione.