Non si contano i danni, i rami spezzati e i tetti di case ed aziende scoperchiati in tutto l'hinterland di Cuneo e soprattutto nelle vallate, nel pomeriggio di ieri e per tutta la notte.

Conseguenze sulla viabilità e sui trasporti ferroviari: a causa dei numerosi rami caduti sulle rotaie, il regionale 22964 Limone-Fossano è partito con 70 minuti di ritardo.