Rubano una pinza per legna sulle alture di Paesana: due persone denunciate dai Carabinieri

Due persone sono state denunciate per furto di materiale e attrezzature agricole.

Succede a Paesana, dove nelle scorse settimane è stata rubata una pinza idraulica, di quelle utilizzate per il sollevamento di tronchi di legno, sulle alture del versante di Pian Munè.

La refurtiva, poi, è stata trasportata in paese: nei giorni successivi, è stato tentato di vendere il materiale su Internet. L’acquirente, ignaro della provenienza della pinza idraulica, prima della conclusione della trattativa è però stato contattato dalla vittima del furto.

Sul web sono state trasmesse le immagini dell’attrezzatura rubata, dalle quali è stato possibile appurare che si trattava della stessa sottratta illegalmente sulle alture di Paesana.

È quindi stata sporta denuncia ai Carabinieri di Paesana, che sin da subito si sono messi al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto successo.

Dopo i primi controlli, la pinza è stata abbandonata in un dirupo, sempre lungo la strada provinciale che conduce a Pian Munè. Ciò però non è bastato per scampare dalle indagini dell’Arma. Nel giro di poco i Carabinieri sono risaliti all’autore del furto ed al suo complice, entrambi denunciati.

L’attività investigativa dei militari ha permesso di appurare che i due denunciati sono responsabili anche di un altro furto, sempre di attrezzatura agricola, avvenuto tempo fa, ai danni di un’altra persona ancora.