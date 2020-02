Vuole i soldi della madre e le sfascia casa: denunciato un 30enne di Cuneo

Intervento della Volante della Polizia di Stato, tre sere fa, a Cuneo, in un papartamento del centro storico.

Gli agenti sono stati allertati a seguito di un acceso diverbio tra una donna di 70 anni e suo figlio, 30enne.

Una furiosa litigata per motivi economici: il giovane, andato su tutte le furie, ha iniziato a danneggiare l'impianto elettrico strappando i fili, ha sradicato una porta, ha colpito la madre e infine le ha sottratto 500 euro da un cassetto, per poi chiudersi in camera.

La donna non ha potuto fare altro che chiedere aiuto.

La Volante, una volta giunta sul posto e valutata la situazione, si è fatta consegnare le chiavi di casa dal ragazzo, che è stato allontanato e denunciato per maltrattamemnti familiari, lesioni personali e danneggiamento.

Nelle giornate successive la Polizia ha più volte preso contatto con la donna per assicurarsi che stesse bene e che il figlio non si fosse più fatto vivo.