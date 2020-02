Continuano i tesseramenti per "La vespa nel cuore" a Cuneo

Possiedi una Vespa oppure ne vorresti acquistare una o semplicemente sei un grande appassionato dello storico mezzo a due ruote targato Piaggio, che da decenni emoziona giovani e meno giovani? se queste semplici domande sono racchiuse dentro di te, allora il Club “La Vespa nel Cuore” di Cuneo fa al caso tuo.

Tutto è nato qualche anno fa dall’idea di quattro amici, accumunati da una grande passione e ora il gruppo è ben nutrito, sono tanti i tesserati che settimanalmente si ritrovano per fare “quattro chiacchiere” ed organizzare le varie uscite ed eventi vespistici per la futura stagione vespistica; molti eventi hanno contraddistinto l’annata 2019, tra i quali la Benedizione Vespe a Sant’Anna di Vinadio, sempre molto toccante

Non solo possibilità di grandi eventi ma anche alcune importanti convenzioni con aziende che offrono a tutti i soci vantaggi per rendere il vostro vivere Vespa sempre più sicuro ed elettrizzante; il tesseramento per i “vecchi” e nuovi soci è partito martedì 14 gennaio e proseguirà sino ad aprile.

Per chi avesse il piacere di scoprire questo mondo denominato “La Vespa nel Cuore”, può recarsi ogni martedì alle ore 21 presso il Circolo Acli Ardens a San Pio X in Via San Pio 18, vicino alla Chiesa.

Per informazioni: 335/8420277 Germano, 349/5593090 Roby oppure consultare il sito internet www.lavespanelcuore.it