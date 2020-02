Come scegliere la migliore borraccia termica per il running

Sui banchi di scuola, delle università, in palestra o sulle scrivanie degli uffici, stanno gradualmente scomparendo le classiche bottigliette di plastica usa e getta per fare posto alle bottiglie termiche in alluminio riutilizzabili. Questa scelta, oltre che ad essere etica e green, evitando di aumentare il consumo di plastica, ha moltissimi vantaggi, tanto che anche molti sportivi stanno passando a questo tipo di prodotti.

Uno dei vantaggi di questa bottiglia termica consiste nel fatto che la temperatura della bevanda, fredda o calda che sia, resti costante: questa è una caratteristica particolarmente apprezzata da tutti gli appassionati di running che magari si allenano per ore sotto il sole e hanno la necessità di portare con sé una bevanda sempre fresca.

Avere sempre con sé dell'acqua è in generale fondamentale per chiunque, ma soprattutto per gli sportivi, e ancora di più per coloro che praticano sport di resistenza. Scegliere con cura la propria bottiglia termica e portarla sempre con sé diventa allora fondamentale per evitare spiacevoli inconveniente.

Perché scegliere una bottiglia termica in alluminio riutilizzabile

Se ancora non si fosse convinti dei pro nell'abbandonare le vecchie bottiglie di plastica, basterà fare qualche breve riflessione per arrivare alla conclusione che sia la miglior scelta possibile.

Il primo punto, come si diceva, è la motivazione etica. Oggi il problema ambientale è sempre più importante, ognuno di noi allora deve compiere delle scelte tenendo conto della responsabilità che abbiamo sulle spalle. L’utilizzo di borracce in alluminio contribuisce a ridurre drasticamente il consumo di plastica e, di conseguenza, l'impatto che ognuno di noi ha sull’ambiente.

Inoltre, queste bottiglie sono progettate e costruite per durare a lungo: i materiali scelti sono, infatti, particolarmente resistenti agli urti e all’usura. In questo modo è possibile riutilizzarle per molto tempo, senza necessità di cambiarle come avviene con le bottigliette di plastica e ciò non può che essere un bene per il pianeta.

In secondo luogo, usare bottiglie termiche consente di avere costantemente acqua fresca durante il periodo estivo e, se lo si desidera, bevande calde nei mesi invernali. In questo modo si ha la possibilità di avere sempre con sé la bibita da noi desiderata alla temperatura che vogliamo, consentendoci di rimanere costantemente ben idratati.

Quale bottiglia termica scegliere per il running

Scegliere di praticare running e scegliere di acquistare una bottiglia termica riutilizzabile è estremamente vantaggioso: si sceglie di rimanere in forma, restare idratati e di non inquinare. Portarsi dietro oggetti troppo ingombranti quando si pratica sport può essere però a volte anche un problema, per questo è necessario selezionare con cura l'attrezzatura.

Una prima scelta può riguardare la capienza: sul mercato ci sono moltissime bottiglie termiche, di forma e dimensione differenti. Ovviamente aumentando le dimensioni, aumenta anche la capienza, ma con essa anche l'ingombro della bottiglia. In questo modo è necessario scegliere il giusto compromesso tra quanto liquido si voglia portare con sé e quanto grande deve essere il contenitore che lo contiene.

Un’altra discriminante da tenere in considerazione riguarda la capacità di isolamento termico. Al momento della vendita, i produttori rendono esplicite le ore stimate in cui viene garantita la costanza della temperatura della bevanda. In questo modo si può scegliere una borraccia che mantenga il liquido fresco per l'intera sessione di allenamento, tenendo però conto che, talvolta, all'aumentare di questo parametro, aumenta anche il peso della bottiglia. In questo caso, diventa allora necessario riflettere sulla decisione e scegliere il giusto compromesso per le proprie esigenze.