Investimenti: come trovare online i migliori forex broker 

Per riuscire a ottenere profitti quando si investe è necessario avere una competenza più che approfondita della materia, una dose considerevole di intuizione (se non addirittura di istinto) e, ovviamente, anche un pizzico di fortuna.

Ma non solo, perché anche i singoli privati non investono mai realmente da soli: ogni volta che si va ad intervenire nei mercati si fa all’interno di piattaforme specifiche, andando ad affidarsi a collaboratori esperti in materia, i cosiddetti broker.

Ecco perché, anche nel mondo degli investimenti, è necessario selezionare con cura i propri partner, in modo da ottimizzare i guadagni, ridurre al minimo le perdite e, soprattutto, evitare di incappare in brutte sorprese impreviste.





Non a caso, dunque, sono tantissimi gli utenti che ogni giorno consultano guide realizzate ad hoc da professionisti del settore, come ad esempio quella relativa ai migliori broker per investire sul forex tra quelli selezionati dallo staff di Investingoal.

Chi sono i broker

Per broker si intende l’intermediario che fornirà all’investitore gli strumenti finanziari necessari al trading: i broker sono realtà che si attengono strettamente alle leggi vigenti nei paesi in cui operano e che, inoltre, sono tenute a rispettare ulteriori norme generali imposte direttamente dall’Unione Europea in materia di servizi finanziari.

Un investitore, quindi, si rivolge a un broker per potere accedere alle negoziazioni digitali e, quindi, per visualizzare le diverse azioni presenti all’interno dei vari mercati di borsa. Dopodiché, starà ovviamente al singolo utente la scelta degli asset da acquistare o da vendere, in base alla propria attitudine, alle proprie esigenze ed alle proprie risorse.

Che cosa è il forex

Il forex è un luogo virtuale all’interno del quale tanti investitori e operatori che provengono dalle parti più disparate del mondo comprano e vendono azioni e titoli, 24 ore su 24. Il forex è, ad oggi, semplicemente il mercato più grande e conosciuto di tutto il settore, il cosiddetto mercato interbancario, ed è quello in cui opera la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori.

Una caratteristica peculiare del forex è la possibilità di fare il cosiddetto trading forex, ovvero operazioni di compravendita acquistando una valuta nello stesso tempo in cui ne viene venduta un’altra: questo vuol dire, per esempio, che si possono comprare euro mentre si vendono dollari. Proprio questo tipo di operazioni vanno a influenzare quanto una singola valuta vale rispetto a un’altra.

Quali sono i migliori forex broker

A questo punto non resta altro da fare che dare uno sguardo ravvicinato ad alcuni dei migliori forex broker secondo la guida realizzata da Investingoal: il primo risulta essere Pepperstone, il miglior broker online di tutta l’Australia, nato nel 2010 ed esploso grazie al suo sistema di trading ECN, considerato da tanti addetti ai lavori il migliore del settore.



Un altro aspetto apprezzato di Pepperstone è costituito dalla disponibilità di aprire diversi tipi di conto, pensati appositamente per soddisfare le esigenze di clienti differenti, con diverse possibilità di investimento.

Un altro forex broker di riferimento per la categoria è l’inglese FxPro, nato nel 2006 e noto per la sua natura incredibilmente tecnologica: FxPro è, ad oggi, uno dei migliori luoghi virtuali del mondo in cui praticare trading automatico, grazie ad algoritmi affidabili e all’avanguardia.

Ultimo, ma non meno importante, IC Markets, un altro forex broker australiano, nato più precisamente a Sidney nel 2007. Gli esperti del settore lo considerano uno dei migliori broker del mondo se si parla di spread ed è per questo che risulta la scelta prediletta da tantissimi trader caratterizzati da un alto volume di operazioni.