Torino Coworking Center, l’esperienza di coworking Torino che stavi aspettando

Sei un freelance, un consulente o un’azienda e cerchi uno spazio di coworking Torino ? Vuoi un’offerta che includa sala conferenza fino a 60 persone e sala per incontri fino a 35? Se desideri uno spazio di lavoro flessibile, di qualità e facile da raggiungere, che sappia rispondere a pieno alle tue necessità professionali, prova Torino Coworking Center. Qui troverai tutto quello che serve alla tua produttività: postazioni, uffici, sale meeting, aule formazione, sala convegni.

Torino Coworking Center - espressione di coworking Torino Cowo , la Rete dei Coworking Indipendenti - si rivolge ad aziende e professionisti che desiderano vivere la migliore esperienza di coworking Torino. C’è una soluzione per ogni coworker. Sono disponibili scrivanie e uffici nuovissimi e comodissimi, ma anche spazi ampi, sale per formazione, corsi e meeting. E persino un auditorium in grado di accogliere fino a 50 persone.

Raggiungere Torino Coworking Center è molto semplice, si trova in via Pinerolo 16, vicino a Corso Giulio Cesare e all'autostrada per Milano.

L’offerta di spazi di coworking a Torino di Torino Coworking Center

Le sale riunioni sono nuove e luminose e possono essere impostate a seconda delle caratteristiche del tuo meeting. Sono ambienti prestigiosi e ad alto valore di immagine, creati per accogliere clienti e collaboratori.

Grazie a una posizione strategica, vicina all’autostrada e fuori dalla zona ZTL di Torino, le sale riunioni sono facili da raggiungere sia per chi si sposta con mezzi pubblici, sia per quanti preferiscono l’auto.

Assicurano un utilizzo flessibile e sono caratterizzate da disponibilità immediata e dallo straordinario rapporto costi-benefici. I prezzi sostenibili sono associati all’alta qualità, che riguarda tutta l’offerta. In base alle esigenze, è possibile scegliere tra Sala Doria (fino a 8 persone), Sala Polo (fino a 35 persone), Sala Colombo (fino a 60 persone).

La proposta di Torino Coworking Center interessa ovviamente anche gli uffici coworking Torino. Sono strutture perfettamente funzionali, nuove, arredate in ogni dettaglio e personalizzabili. Oltre ad opzioni flessibili, puoi approfittare immediatamente del tuo ufficio. È subito pronto.

Scegli l’ufficio più adatto al tuo lavoro, ce ne sono di tre tipi, tutti indipendenti. Gli uffici PRO 1 sono stati sviluppati pensando a un uso personale da parte di un solo professionista, mentre i PRO 2 sono rivolti a una coppia di professionisti. Gli uffici PRO 8 prevedono invece un utilizzo da parte di un team di lavoro fino a 8 persone.

A queste si aggiungono le soluzioni desk. Ti viene messo a disposizione tutto lo spazio di cui hai necessità: non solo puoi approfittare di scrivanie di grande formato, anche tutto l’ambiente circostante è contraddistinto da ampio spazio personale e ottima luminosità.

Ti viene garantita privacy all’interno di ambienti progettati rispetto a principi ergonomici. Senza contare quei vantaggi e opportunità di networking che ti può fornire solo un coworking Torino di qualità. Anche in questo caso l’offerta si articola in tre opzioni: postazioni Flex (su tavolo condiviso con tutti i servizi comuni e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo), Smart full-comfort (grande piano di lavoro, libreria storage, cassettiera con serratura di sicurezza) e postazioni doppie Isola di lavoro per team di due o più professionisti.