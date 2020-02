Un approccio scientifico alla felicità: come vivere sereni

Un percorso di crescita personale è alla base della felicità quotidiana: ce ne parla la Dott.ssa Silvia Parisi - psicoterapeuta di Torino - che mette a disposizione consulenze psicologiche di famiglia, di coppia e individuali, offrendo percorsi di sostegno psicologico grazie all’esperienza maturata sul campo.

Dottoressa Parigi, che cosa ci dice la scienza a proposito della felicità?

Una recente ricerca compiuta da alcuni studiosi dell’Università di Edimburgo ha permesso di scoprire quali sono gli aspetti da cui dipende la felicità delle persone. L’indagine, pubblicata con il titolo “Happiness is a personal(ity) thing”, ha messo in evidenza che la felicità umana dipende dai geni per ben il 50 per cento e da fattori esogeni per il 10 per cento. Nel novero di questi fattori esogeni rientrano, per esempio, l’aspetto fisico, lo status sociale e il denaro che si possiede. Il rimanente 40 per cento, invece, è soggettivo: in altri termini, secondo lo studio il 40 per cento della felicità di ognuno di noi è correlato al modo in cui si affronta la vita e all’approccio che si adotta nei confronti del mondo in cui si vive.

Che cosa si può fare, allora, per essere più felici?

Partendo dal presupposto che modificare i propri geni non è possibile, almeno per ora, e che anche le strade che consentono di diventare più ricchi, più belli o con più amici sono lunghe e tortuose, non rimane altro che modificare il proprio atteggiamento, così da sfruttare al massimo la percentuale di felicità che deriva dal proprio modo di pensare. Per esempio, scoprendo o riscoprendo quelli che spesso vengono definiti come i piccoli piaceri della vita. Non è detto che la felicità dipenda dal conseguimento di obiettivi chissà quanto ambiziosi o dal raggiungimento di traguardi straordinari, insomma.

Ma in termini pratici come si fa a riscoprire le piccole gioie quotidiane?

I ricercatori che si occupano di psicologia positiva fanno spesso riferimento a un esercizio pratico noto come metodo della riprogettazione della giornata. Si tratta di un esperimento in virtù del quale i partecipanti sono chiamati a raccontare quali attività hanno svolto nel corso della propria giornata nel modo più dettagliato possibile. Dopodiché a ciascuna attività deve essere attribuito un voto; quindi i partecipanti devono fare in modo che un’ora di attività che hanno ottenuto un voto basso venga sostituita da un’ora di piccoli piaceri quotidiani. Ecco, ciò andrebbe fatto da ciascuno di noi.

Tutto qui?

Certo che no: un altro passo che si può compiere in direzione della felicità consiste nel trovare uno scopo nella vita. Secondo il fondatore della psicologia positiva Martin Seligman, il solo modo per raggiungere una felicità reale che duri a lungo nel tempo consiste nello scoprire le proprie abilità e nel definire i propri punti di forza, partendo da essi per conseguire traguardi importanti. D’altro canto, la psicologia positiva si occupa proprio di indagare quello che rende le persone felici, suscita il loro entusiasmo e le fa sentire realizzate.

C’è un ulteriore metodo scientifico a cui affidarsi per sentirsi più felici?

Quello di Mihaly Csikszentmihalyi, per esempio: è uno psicologo ungherese naturalizzato statunitense che si è focalizzato sul concetto di flusso per fare riferimento a quella condizione per cui ci si trova del tutto assorti nell’attività alla quale ci si sta dedicando al punto che si finisce per non avere più la cognizione del tempo. In base alle ricerche di questo psicologo, la felicità umana è correlata alla capacità di sperimentare tali situazioni il più spesso possibile. Chiaramente, per riuscirci è indispensabile capire quali sono le proprie passioni reali e far sì che esse siano al centro della quotidianità.

E dal rapporto con gli altri cosa possiamo intuire?

La Harvard Business School ha condotto un curioso esperimento che ha permesso di capire che si è più felici quando si spendono soldi per gli altri che quando lo si fa per sé stessi. In generale, dare agli altri – denaro, ma anche dedizione, impegno, tempo, affetto, e così via – è fonte di appagamento: per paradosso, è un gesto egoistico, poiché fa sentire felici nell’immediato.