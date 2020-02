A Venasca arriva il "Lunedì Grasso" del carnevale

Il 24 febbraio, dalle 14 (con ritrovo su P.zza Caduti), i bambini e i ragazzi troveranno lo spazio e il modo per divertirsi in costume con coriandoli, stelle filanti e scherzi vari ma circondati da un atmosfera particolae, saranno accompagnati in una sfilata per le vie del paese da artisti circensi, funanboli, giocolieri, ballerini, trapezisti, della Scuola di Circo FUMA CHE N'DUMA (attraverso sette scuole di circo dislocate nella provincia di Cuneo promuove la cultura circense offrendo 12 differenti corsi amatoriali e professionali per giovani da 3 a 18 anni gestiti da insegnanti qualificati.Ogni anno oltre 200 giovani partecipano ai corsi proposti.)

Con un percorso snesoriale e interattivo che durerà circa due ore si potrà conoscere, incntrare e restare ammaliati dalla magia dell'arte circense e del circo contemporaneo.

All'arrivo la Proloco di Venasca, organizzatrice dell'intero evento, offrià a tutti i bambini e i ragazzi la merenda.

A seguire, dalle 17.30, in collaborazione con il gruppo Alpini di Venasca verrà venduta, sotto la storica torre, la tradizionale "polenta e salsiccia" d'asporto: chiacchiere e saluti sulla piazza mentre in fila si prende la polenta da consumare con la famiglia o gli amici al proprio focolare (il piatto da asporto sarà acquistabile in prevendta a 6€ presso la Birreria Special o la Tabaccheria Conterno).