Carnevale a Pontechianale tra sci e tradizioni

Sabato 22 febbraio: "I Loup" - tradizionale Carnevale alpino. L’appuntamento è per le 12 a Chianale: ritrovo dei partecipanti in costume, aperitivi, pranzo e vestizione del loup.

A seguire corteo con musiche e dai canti della tradizione per le vie del paese in cerca di coraggiosi che aprano le loro case calde e offrano all’allegra compagnia qualcosa da bere e da mettere sotto i denti, sempre tenendo sotto controllo il lupo selvaggio, personificazione dell’inverno e del “diverso”. La festa si concluderà dopo cena, al Bar Da Giò con un concerto di musica occitana.



Domenica 23 febbraio: Trofeo Fredo Roux: gara di sci amatoriale alle 10 a Pineta Nord. Aperta a tutti. Iscrizioni sul momento o alla scuola di Sci (347-0578361), con "pacchetto" gara + polenta. All'evento collaborano Scuola di Sci, Alpini e Croce Rossa.



Martedì 25 febbraio: Polentata con gli Alpini in piazza del Municipio con i Magnin di Pontechianale. Rievocazione del Carnevale tradizionale dell'alta valle con personaggi vestiti a tema.