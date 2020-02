Cherasco: al Museo della Magia un carnevale speciale

Il museo della magia di Cherasco, in occasione del carnevale propone spettacoli e animazioni varie con due clown d’eccezione: sabato 15 febbraio: con il clown Arturo e sabato 22 febbraio con il claun il Pimpa.

Il clown Arturo

Il clown Arturo , esperto in animazione per bambini e ragazzi, svolge ormai da 30 anni attività diverse in questo campo con spettacoli di Magia, clowneria, pupazzi animati , giochi gruppo e differenziate per età in ogni occasione o evento dove siano presenti piccoli ospiti. Tra le animazioni più prestigiose: Concorsi di Clown per l'Italia e estero , animazioni al palazzo di Montecarlo in diverse occasioni per le famiglie dei principi Ranieri.

Claun il Pimpa

Allievo del mago Sales, Marco Rodari, in arte Claun il Pimpa da pochissimo è tornato dalla Siria e dall’Iraq, terre continuamente devastate da tremende guerre, dove ha portato un sorriso con i suoi spettacoli. Il suo slogan. “Per far sorridere il cielo”.

Il suo programma: Girare il mondo, dove cadono bombe e lacrime. Questa è la missione che il claun il Pimpa porta ovunque sia andata smarrita la gioia dei bimbi.

Grazie al suo cappellino ad elica e ad un pizzico di magia, la fantasia riprende il suo volo, e per un attimo tutto e felice!!

A chi gli chiede "chi te lo fa fare?" Risponde con faccia sorpresa.

"Il sorriso di un bambino, vale una vita!!!"

Il mago Sales allieterà le domeniche 16 e 23 febbraio con uno speciale spettacolo di animazione magica.

Inoltre il museo della magia si arricchisce di una nuova ed esclusiva magica attrazione. A partire da sabato 15 febbraio i visitatori del museo della magia potranno assistere alla fantastica animazione tridimensionale dell’abito bianco di Arturo Brachetti. Nuova ed esclusiva attrazione del museo della magia.