Costigliole Saluzzo: incontro con il regista Daniele Gaglianone e proiezione di "La mia classe"

Mercoledì 19 febbraio alle ore 21 presso la sala polivalente Giuseppe Allegra di Costigliole Saluzzo sarà proiettato il film "La Mia Classe", cui seguirà un incontro con il regista Daniele Gaglianone.



Quella di mercoledì sarà la sesta ed ultima serata della rassegna cinematografica invernale curata ed organizzata dall’associazione culturale “La Mosca sul Muro”. La rassegna di quest’anno, che ha incontrato una buona risposta da parte del pubblico, è stata pensata e realizzata come “rassegna nomade”: le sei pellicole sono state proiettate in tre diversi comuni della Valle Varaita, Venasca (sede della giovane associazione culturale), Melle e Costigliole Saluzzo.



Come ci racconta il presidente dell’associazione, Davide Garnero, “L’intento dei cineforum organizzati negli scorsi anni, principalmente a Venasca, era quello di creare una piccola ma stimolante offerta culturale che potesse offrire agli abitanti della Valle Varaita film di primo piano artistico e di grande interesse contenutistico, che non vengono distribuiti nelle sale del cuneese o che purtroppo rimangono in sala per poco tempo. L’intento che ci guida non è soltanto quello di portare la cultura “in casa”, ma anche quello di creare dei momenti in cui la sala buia del cinema diventa il pretesto per poter stare e pensare insieme; un luogo di condivisione, riflessione, scambio, rispetto e arricchimento. Con la rassegna di quest’anno, in formato nomade, i comuni sono diventati tre e l’idea era quella di creare ponti tra comunità e individui. Speriamo di esserci un poco riusciti. Ci tengo a ringraziare di cuore, a nome di tutta l’associazione, i Comuni e le Proloco di Venasca, Melle e Costigliole, che ci hanno aiutato e supportato in questo intento”.



Alle proiezioni è solito seguire un dibattito, che in quest’ultima occasione sarà arricchito dalla presenza del regista de La mia classe, Daniele Gaglianone. Insomma, un film ed una serata da non perdere!