Sabato 22 febbraio Borgo San Dalmazzo festeggia il Carnevale

Borgo San Dalmazzo festeggia il Carnevale con un pomeriggio dedicato a bambini, ragazzi e a tutti coloro che amano uno dei momenti più allegri dell’anno.

L’appuntamento è per sabato 22 febbraio, dalle 15, con il ritrovo dei partecipanti in piazza della Meridiana. Seguirà una sfilata mascherata per le vie di Borgo San Dalmazzo per raggiungere Palazzo Bertello, ancora una volta luogo di festa. L’ex opificio, infatti, ospiterà qualche ora di allegria, tra animazione, merenda e tanto divertimento. L’evento è organizzato dall’Ente Fiera Fredda, in collaborazione con il Comune e le parrocchie Gesù Lavoratore e San Dalmazzo.

Domenica 23 febbraio, poi, il gruppo mascherato di Borgo San Dalmazzo parteciperà alla sfilata che si terrà a Cuneo, organizzata dalla Diocesi.