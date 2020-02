Adesioni in crescita in vista del 20 febbraio, giorno della prima nazionale del Manuale di navigazione di Beppe Ghisolfi sulle Fondazioni bancarie, ospitata dal Comune di Fossano e dal Sindaco Dario Tallone. Il più recente della quadrilogia dei Best seller

Adesioni in crescita in vista del 20 febbraio, giorno della prima nazionale del Manuale di navigazione di Beppe Ghisolfi sulle Fondazioni bancarie, ospitata dal Comune di Fossano e dal Sindaco Dario Tallone. Il più recente della quadrilogia dei Best sellers del Banchiere scrittore definiti dal Presidente dell'associazione bancaria italiana ABI Antonio Patuelli la "cattedra ambulante" dell'educazione finanziaria.

L'appuntamento, aperto alla Cittadinanza e alla comunità dei rappresentanti istituzionali e degli operatori economici, avrà inizio a partire dalle ore 17 al primo piano del Municipio in via Roma 91. Sono previste adesioni anche dal resto del Piemonte e da altre regioni d'Italia in quella Fossano che torna, anzi rimane la capitale del risparmio.