Alpini di Venasca in festa per la “Giornata del tesseramento”

Domenica scorsa gli Alpini di Venasca si sono ritrovati per la funzione religiosa in memoria dei compagni defunti e l’annuale tesseramento seguito dal pranzo.

La Santa Messa alle 11, al termine della quale c’è stata la lettura della preghiera dell’Alpino, è stata officiata da Don Silvio Peirano.

A seguire, sotto l’ala di Piazza Caduti, il sindaco Silvano Dovetta, dopo l’intervento del capogruppo Franco Allasina, ha preso la parola per ringraziare le Penne Nere di Venasca per le numerose attività svolte nell’ultimo anno e per il supporto costantemente offerto per l’organizzazione di svariate iniziative, al fianco della Protezione Civile nelle emergenze e nelle attività a favore della comunità venaschese e in aiuto all’Associazione Turistica Pro Loco Venasca.

Il sindaco ha poi salutato i presenti, ringraziando Allasina per l’organizzazione della giornata ed in modo particolare i vicecapogruppo Eugenio Favole e Mario Bussone per il loro costante impegno a favore del Gruppo Alpini di Venasca.

La giornata è poi proseguita con il pranzo sociale ed il tesseramento.

Il prossimo appuntamento è per tutti l’adunata nazionale di Rimini, che avrà luogo dall’8 al 10 maggio 2020.