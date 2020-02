Savigliano: sulle Foibe Fratelli d'Italia ringrazia Consiglio Comunale e Consulta Pari Opportunità

Egr. Direttore,



a nome del gruppo locale di Fratelli d’Italia desideriamo esprimere un ringraziamento al Consiglio Comunale di Savigliano ed alla Consulta Pari Opportunità per l’intitolazione della piazza aNorma Cossetto e per le iniziative promosse per il ricordo della triste pagina delle foibe. Ricordare Norma Cossetto significa commemorare una ragazza, medaglia d’oro al merito civile, che ha pagato con la vita il suo voler essere italiana ed innamorata della sua patria. Una ragazza che, morendo, ci ha insegnato l’importanza della vita e l’orgoglio di credere in qualcosa di giusto. Come ricordato stamane durante la cerimonia ricordare significa educare le nuove generazioni a non interpretare le diverse visioni politiche in esternazioni di odio e violenza o ancor peggio in pericolose discriminazioni.



Marco Buttieri

Claudio Bonetto