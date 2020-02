Cuneo: all'Unitre una lezione su Luigi Pareyson

Luigi Pareyson, nato a Piasco e vissuto a Cuneo, viene considerato uno dei più grandi filosofi italiani del XX secolo. E’ tra i primi a far conoscere in Italia l'esistenzialismo tedesco, facente capo principalmente ad Heidegger e Jaspers, e a riconoscersi in questa visione. Sviluppando la propria riflessione a partire dai concetti di “Verità” e “Libertà”, egli riesce, non solo a porre nuovamente la persona al centro del pensiero filosofico, lasciando ad ognuno la facoltà di poter scegliere liberamente la propria condizione esistenziale, ma costruisce anche un’attenta ed originale forma di filosofia esistenzialistica volta a comprendere le problematiche contemporanee come il conflitto mondiale.