L'oratorio incontra il sindaco di Bene Vagienna

Continua l’avventura dei ragazzi dell’Oratorio di Bene Vagienna, impegnati a conoscere meglio la loro città e a cercare di migliorarla rendendola a misura dei piccoli: venerdì 7 febbraio è venuto a fare loro visita nel Convento Francescano il Sindaco Claudio Ambrogio. A lui hanno potuto esplicitare le loro proposte e le loro domande in un clima amichevole e costruttivo.

I ragazzi hanno subito puntato l’attenzione sul problema dei troppi mozziconi di sigarette che imbrattano strade e marciapiedi: Ambrogio ha citato la campagna nazionale per sensibilizzare sul tema a cui Bene aderisce e che è testimoniata da volantini attaccati sotto i portici; inoltre ha detto di aver segnalato il problema a ‘Striscia la notizia’ e di stare aspettando una risposta. I portavoce dei bambini hanno sottolineato l’importanza della presenza di parcheggi per disabili e di piste ciclabili sicure ed adatte ai piccoli; hanno segnalato altresì l’urgenza di ristrutturare i giardinetti presenti in via Torino. Riguardo alla richiesta di Internet più veloce ed efficace, il Sindaco ha risposto che si sta cercando di attivare la fibra. E’ emersa inoltre l’importanza di avere un nuovo teatro in Oratorio ed in questo il Comune è attivamente impegnato. Riguardo alla scuola, i ragazzi hanno richiesto la presenza di armadietti personali per ogni alunno, mentre in città vedrebbero bene un cinema ed una piscina comunale; hanno auspicato altresì che Bene Vagienna sia conosciuta sempre più per la propria storia e le ricchezze artistiche e culturali di cui è ricca. Il Sindaco ha sottolineato che in questi anni i turisti che visitano la città stanno aumentando grazie alle molte iniziative che sono state attivate. Ambrogio ha ascoltato con interesse i suggerimenti giuntigli assicurando che li terrà in considerazione. Una simpatica foto di gruppo ha concluso l’incontro, volto a far diventare Bene ‘la città giusta’ per i suoi abitanti, piccoli e grandi.