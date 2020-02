Barge, 60 ragazzi delle superiori all'incontro di formazione sull'alta ristorazione organizzato da Inalpi

La formazione, uno dei punti basilari della filosofia Inalpi, è stata la protagonista dell’incontro, avvenuto presso l’Istituto Alberghiero G. Paire – Istituto Superiore di Barge, con oltre 60 ragazzi delle classi 4° e 5° superiore.

Un momento di approfondimento e confronto sulle tematiche legate al mondo della ristorazione con un particolare sguardo al mondo dell’alta ristorazione, alle sue dinamiche, alla comunicazione che racconta oggi, molto più di ieri, la cucina italiana a tutti i livelli e con uno sguardo alle eccellenze e alla cucina stellata.Un’immagine, quasi un’istantanea, illustrata ai giovani presenti alla conferenza, da Andrea Biagini fondatore di 32Consulting professionista specializzato nel settore Food & Lifestyle, accreditato da una pluriennale esperienza nel ruolo di ex direttore commerciale di Michelin Travel Partner Italia.

Un incontro specchio fedele di alcuni importanti concetti che sono alla base dell’operare quotidiano di Inalpi, come l’attenzione al territorio nel quale, dal 1966, l’azienda di Moretta opera, con una presenza tangibile e concreta, attenta anche alla formazione di giovani che domani diventeranno risorse di nuova professionalità, oppure ancora come l’attenzione alla qualità del prodotto, che per Inalpi è la principale strada da percorrere, e che si realizza ogni giorno attraverso la filiera corta e certificata del latte piemontese.

Di fatto, gli chef che oggi sono sempre più noti per merito di alcuni programmi televisivi, diventano dei naturali Brand Ambassador di quelle materie prime che, con una grande tecnica culinaria, si trasformano in piatti importanti. Ecco allora che per INALPI fornire una materia prima eccellente, diventa precisa scelta per essere parte di questo processo di promozione della qualità.

Formazione, qualità e territorio, questi alcuni dei concetti base per creare generazioni future consapevoli, e costruire un domani che possa essere opportunità di crescita per i singoli e per la nostra regione: un obiettivo e una sfida, di questi tempi, che Inalpi come sempre coglie e rilancia, convinta che investire sui giovani sia sinonimo di crescita e innovazione.