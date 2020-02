Bra, coi fondi di Roma nuova luce su piste ciclabili e giardini della Rocca

"Era dei nostri impegni in campagna elettorale e siamo contenti di averlo realizzato, dando un positivo contributo al livello di sicurezza di tre spazi molto frequentati e alla possibilità di fruirne anche nelle ore serali"

E’ quanto spiega l’assessore braidese alle Opere Pubbliche Luciano Messa con riguardo ai tre interventi in corso di realizzazione da parte del Comune della Zizzola sul fronte dell’ampliamento ed efficientamento della propria rete di illuminazione pubblica.

Finanziati da un contributo dello Stato per un importo complessivo di 130mila euro, i lavori hanno toccato tre diversi siti cittadini, individuati anche tenendo conto delle sollecitazioni ricevute da associazioni e comitati di quartiere.

Ai giardini della Rocca si è così provveduto al miglioramento dell’impianto già esistente, dando così riscontro alle richieste da tempo avanzate dall’associazione – gli Amici dei Giardini della Rocca, presieduti da Simona Borgogno – che si prende cura questo importante spazio cittadino.

Un nuovo impianto di illuminazione è invece arrivato a migliorare la fruizione del tratto di strada Crosassa utilizzato da molti braidesi come pista ciclabile e percorso pedonale, mentre proprio ieri, martedì 11 febbraio, sono partiti i lavori per realizzare un’analoga infrastruttura a servizio della tratta che collega San Michele e San Matteo, un’altro percorso molto utilizzato dagli amanti della bici e del passeggio.