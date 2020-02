Carlevè 'd Mondvì: iniziano oggi le operazioni di allestimento del luna park

Torna a Mondovì, abbinato al Carlevè, il tradizionale luna park, che puntualmente fa divertire e regala sorrisi a grandi e piccini. Quest'anno, come di consueto, sarà allestito in piazzale Unità d'Italia, luogo che si presta a ospitare le strutture che animano il periodo carnascialesco.

Il luna park sarà aperto dal 15 febbraio sino al 1° marzo, ma le operazioni di montaggio delle attrazioni prenderanno il via già da oggi, mercoledì 12 febbraio, mentre le carovane e le roulotte ad uso abitativo degli esercenti potranno sostare in piazzale Giardini (lato ex rifiuteria comunale) sino al 3 marzo.